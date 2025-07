Uma turista estrangeira, com cerca de 50 anos, foi resgatada na manhã desta terça-feira após sofrer uma queda na Vereda da Ponta de São Lourenço, no Caniçal.

O alerta foi dado às 11h25 e a vítima apresentava queixas ao nível de um dos membros inferiores. O socorro foi prestado pelos Bombeiros Municipais de Machico, que rumaram à Quinta do Lorde numa ambulância e num carro de apoio.

A operação de resgate contou ainda com a colaboração do SANAS, que assegurou o transporte dos bombeiros por via marítima até ao Cais do Sardinha, onde a vítima foi assistida e posteriormente retirada.