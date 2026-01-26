Turista idosa fratura perna no trilho em Santana

Uma turista alemã de 81 anos foi socorrida esta tarde na levada do Caldeirão Verde, no concelho de Santana, numa operação que envolveu os Bombeiros Voluntários locais e a Polícia Florestal.

Segundo apurou o Jornal, a mulher encontrava-se a percorrer o trilho pedestre, apesar da sua idade avançada, e estava acompanhada no momento do incidente. Durante o percurso, sofreu uma queda numa das zonas da vereda, fraturando uma perna e ficando impossibilitada de prosseguir a caminhada. Para a rapidez da operação de socorro contribuiu o facto de a vítima se encontrar a poucos metros da zona da Queimadas.

Após ser assistida no local, a idosa foi transportada para as urgências do Centro de Saúde de Santana, devendo posteriormente ser encaminhada para o Funchal, onde dará entrada no serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.