Turista idosa fratura perna no trilho em Santana

    Bombeiros Voluntários Santana realizaram o socorro. ARQUIVO JM
26 Janeiro 2026
18:21

Uma turista alemã de 81 anos foi socorrida esta tarde na levada do Caldeirão Verde, no concelho de Santana, numa operação que envolveu os Bombeiros Voluntários locais e a Polícia Florestal.

Segundo apurou o Jornal, a mulher encontrava-se a percorrer o trilho pedestre, apesar da sua idade avançada, e estava acompanhada no momento do incidente. Durante o percurso, sofreu uma queda numa das zonas da vereda, fraturando uma perna e ficando impossibilitada de prosseguir a caminhada. Para a rapidez da operação de socorro contribuiu o facto de a vítima se encontrar a poucos metros da zona da Queimadas.

Após ser assistida no local, a idosa foi transportada para as urgências do Centro de Saúde de Santana, devendo posteriormente ser encaminhada para o Funchal, onde dará entrada no serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

