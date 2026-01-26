Turista idosa fratura perna no trilho em Santana

Uma turista alemã de 81 anos foi socorrida esta tarde na levada do Caldeirão Verde, no concelho de Santana, numa operação que envolveu os Bombeiros Voluntários locais e a Polícia Florestal.
Segundo apurou o Jornal, a mulher encontrava-se a percorrer o trilho pedestre, apesar da sua idade avançada, e estava acompanhada no momento do incidente. Durante o percurso, sofreu uma queda numa das zonas da vereda, fraturando uma perna e ficando impossibilitada de prosseguir a caminhada. Para a rapidez da operação de socorro contribuiu o facto de a vítima se encontrar a poucos metros da zona da Queimadas.
Após ser assistida no local, a idosa foi transportada para as urgências do Centro de Saúde de Santana, devendo posteriormente ser encaminhada para o Funchal, onde dará entrada no serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.
No fim de semana das respetivas presidenciais, no meio dos meus afazeres domésticos, pensei em voz alta: “Tenho que ir votar.” A frase saiu quase por instinto,...
Não tenho memória de um arranque de Ano Novo tão agreste. Mas vou pensar que os maus começos são apenas uma fase passageira e que “tudo está bem quando...
Passada uma semana da ida às urnas, continuamos sem saber quem será o próximo Presidente da República. No entanto, uma certeza nós temos. Quem não será,...
Ser ilha é ser mundo, mas com raízes. É olhar o horizonte com vontade de partir, e regressar sempre com mais vontade de ficar. Viver na Madeira é viver...
Há comportamentos que dispensam grandes explicações. São previsíveis. Mesmo quando envoltos em discursos bem ensaiados, acabam sempre por revelar a mesma...
«If an elephant has its foot on the tail of a mouse and you say that you are neutral, the mouse will not appreciate your neutrality».Desmond Tutu in Robert...
Nunca me identifiquei com uma visão utilitarista da política. A condição particular e individual não deve ser a forma primária de avaliar um projeto político....
DO FIM AO INFINITO
Isto aconteceu há muitos anos. Eu ia a conduzir numa rua que atravessava um bairro degradado e senti um problema qualquer na engrenagem do carro, talvez...
A decisão da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS) de limitar, em 2026, o aumento do número de enfermeiros a 2,4% é uma opção política que...
Entre o morno e o escaldante.
Ainda não totalmente refeito, procuro uma linha lógica que me leve a escolher no dia 8 de fevereiro.
Recuso a ideia preconceituosa...
