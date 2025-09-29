Turista ferida na Levada das 25 fontes resgatada pelo Helicóptero

Uma turista estrangeira, de 37 anos, foi resgatada esta segunda-feira na Levada das 25 Fontes, na Calheta, depois de sofrer um traumatismo grave numa perna que a impediu de regressar a pé à zona do Rabaçal.
A operação de socorro foi conduzida Proteção Civil, através do Comando Regional de Operações de Socorro (CROS), e contou os equipa de resgate dos Bombeiros Voluntários da Calheta, equipa de socorro e ambulância da Cruz Vermelha Portuguesa, a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) e a patrulha da Polícia Florestal.
Devido à impossibilidade de a vítima prosseguir o percurso, foi acionado o helicóptero da Proteção Civil, com uma equipa com operador salvador-recuperador. A mulher foi transportada de helicóptero até à Cancela, onde aguardavam a equipa médica da EMIR e a equipa de socorristas da Cruz Vermelha Portuguesa, que procederam a nova avaliação clínica.
Posteriormente, a vítima foi encaminhada de ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, onde ficou internada no serviço de urgências na área da Ortopedia.
DE LETRA E CAL
Confesso que, nos últimos anos, o mundo tem sido uma surpresa, mas pela negativa. Nunca perdi a capacidade de me espantar com o mundo, mas esta capacidade...
Estamos a poucas semanas das eleições autárquicas, marcadas para 12 de outubro, e volta a instalar-se a sensação de que as câmaras municipais se transformaram...
ÀS VEZES VOO. ÀS VEZES CAIO
Por um instante julguei reconhecer o tempo abatido sobre o meu corpo. Pude, no espaço de uma fresta muito íngreme, desejar o vapor de uma veia arrefecida,...
O Afeganistão em 2014 era um palco de tragédias em série. A pior delas? A segurança, ou melhor, a falta dela. Os talibãs, esses zelotas sanguinários, controlavam...
Casas.
O direito à casa saltou para o topo das prioridades das famílias, dos partidos, das instituições em geral.
É assim em qualquer concelho da Madeira....
Falar mal da Justiça é falar mal da nossa sociedade como um todo.
Porque a Justiça é sempre o reflexo de todos nós enquanto comunidade.
Por isso, temos...
Três temas para refletir neste início de Outono
Adivinha quem vem avisar
Anteontem, após o tremor de terra ao largo das Desertas, li na página da RTP um...
Liturgia é um complexo de actos cerimoniais, religiosos ou laicos, realizados a título de serviço público para, em determinadas circunstâncias, a estas...
DO FIM AO INFINITO
Ele sentia-se, de facto, perdido no vazio de si e a dor na cabeça estava mais forte, mas também começava a vibrar com a feitiçaria da conversa com desconhecidos,...
Hoje perde-se em todo o lado.
As nêsperas, os araçaís, as laranjas, as peras, os peros, os figos, as uvas, etc. Eram tudo frutas que noutros tempos quase...
A maioria das pessoas passa a vida inteira trabalhando por um salário, mas os indivíduos mais ricos evitam salários completamente. Por quê? Porque os salários são limitados, enquanto...
O Tribunal Constitucional rejeitou o recurso da TAP no processo sobre reembolsos a tripulantes, uma decisão que abre caminho para que a empresa tenha...
Hugo Marques garantiu, hoje, que o Partido Socialista é a solução para Machico, assegurando que, consigo à frente dos destinos da autarquia, a proximidade...
O Juntos Pelo Povo (JPP) saúda o parecer emitido pela DECO – Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, que apoia integralmente a proposta do JPP...
O incêndio que devastou um terço do Parque Nacional de Etosha, na Namíbia, está controlado, garantiu hoje a ministra do Ambiente, Indileni Daniel, na televisão...
A freguesia do São Martinho recebeu esta segunda-feira, nos Jardins da Ajuda, a apresentação oficial da candidatura do ‘Funchal Sempre Melhor’ da coligação...
O JM deu conta hoje, na sua edição online, por volta das cinco da tarde, que a zona centro da Ribeira Brava estava sem água desde as 11 horas.
A denúncia...
Até ao momento já foram vindimadas 2,6 mil toneladas de uvas este ano. Valores adiantados por Nuno Maciel que esteve presente nas comemorações do XX aniversário...
A Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas informou, esta tarde, sobre alternativas à circulação após o acidente ocorrido com um camião-trator....
Um grave acidente ocorrido há pouco, na VR1, obrigou ao encerramento parcial da via depois de um contentor de 40 pés se ter soltado de um veículo com atrelado,...
A Direção Regional do Turismo, através da Direção de Serviços de Empreendimentos e Atividades Turísticas (DSEAT), está a averiguar uma situação verificada...