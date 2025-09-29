Turista ferida na Levada das 25 fontes resgatada pelo Helicóptero

Uma turista estrangeira, de 37 anos, foi resgatada esta segunda-feira na Levada das 25 Fontes, na Calheta, depois de sofrer um traumatismo grave numa perna que a impediu de regressar a pé à zona do Rabaçal.

A operação de socorro foi conduzida Proteção Civil, através do Comando Regional de Operações de Socorro (CROS), e contou os equipa de resgate dos Bombeiros Voluntários da Calheta, equipa de socorro e ambulância da Cruz Vermelha Portuguesa, a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) e a patrulha da Polícia Florestal.

Devido à impossibilidade de a vítima prosseguir o percurso, foi acionado o helicóptero da Proteção Civil, com uma equipa com operador salvador-recuperador. A mulher foi transportada de helicóptero até à Cancela, onde aguardavam a equipa médica da EMIR e a equipa de socorristas da Cruz Vermelha Portuguesa, que procederam a nova avaliação clínica.

Posteriormente, a vítima foi encaminhada de ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, onde ficou internada no serviço de urgências na área da Ortopedia.