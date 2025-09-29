MADEIRA Meteorologia
Turista ferida na Levada das 25 fontes resgatada pelo Helicóptero

    Turista sofreu acidente na Levada das 25 Fontes, no Rabaçal, na Calheta.
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
29 Setembro 2025
15:57
Uma turista estrangeira, de 37 anos, foi resgatada esta segunda-feira na Levada das 25 Fontes, na Calheta, depois de sofrer um traumatismo grave numa perna que a impediu de regressar a pé à zona do Rabaçal.

A operação de socorro foi conduzida Proteção Civil, através do Comando Regional de Operações de Socorro (CROS), e contou os equipa de resgate dos Bombeiros Voluntários da Calheta, equipa de socorro e ambulância da Cruz Vermelha Portuguesa, a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) e a patrulha da Polícia Florestal.

Devido à impossibilidade de a vítima prosseguir o percurso, foi acionado o helicóptero da Proteção Civil, com uma equipa com operador salvador-recuperador. A mulher foi transportada de helicóptero até à Cancela, onde aguardavam a equipa médica da EMIR e a equipa de socorristas da Cruz Vermelha Portuguesa, que procederam a nova avaliação clínica.

Posteriormente, a vítima foi encaminhada de ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, onde ficou internada no serviço de urgências na área da Ortopedia.

