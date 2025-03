Uma turista de 32 anos foi resgatada esta sexta-feira na Ribeira das Cales, após sofrer um acidente enquanto praticava canyoning. A vítima foi socorrida pela equipa de resgate e socorro em montanha dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que mobilizou 11 operacionais e três veículos de apoio, incluindo uma ambulância. Após receber assistência pré-hospitalar, a turista foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde deu entrada no serviço de urgências. Segundo fonte hospitalar, a mulher apresentava queixas de um traumatismo no tornozelo e encontrava-se em observação no serviço de ortopedia.