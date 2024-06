Os Bombeiros Voluntários Madeirenses tiveram uma madrugada de domingo intensa, tendo sido acionados para socorrer três indivíduos com ferimentos na sequência de queda.

Primeiramente foram chamados às zonas altas, em São Roque, para prestar assistência a um homem com cerca de 60 anos que, após ter caído, apresentava suspeita de fratura de um pulso.

Já no centro histórico da cidade, na Rua D. Carlos, uma mulher também com idade na casa dos 60 anos, com nacionalidade estrangeira, sofreu uma queda, havendo suspeitas de que tenha fraturado o nariz. Na mesma zona, na Rua de Santa Maria, um jovem vítima de queda teve de ser assistido pela mesma corporação durante a noite.

Os BVM prestaram socorro às três vítimas, e realizaram o seu transporte para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.