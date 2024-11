Tio de Cristiano Ronaldo sofre acidente de viação em Jersey

Um tio de Cristiano Ronaldo, irmão da mãe Dolores Aveiro, sofreu ontem um acidente de viação algo aparatoso no centro de Saint Helier, capital da ilha de Jersey.

O familiar do ‘capitão’ da Seleção das Quinas seguia ao comando de um motociclo com cabine quando foi abalroado por um Smart, conduzido por uma mulher.

A colisão levou motociclo a tombar na estrada, tendo Jorge Viveiros sido socorrido depois pelos bombeiros locais e transportado para uma unidade de saúde.

Ao que o JM apurou, o familiar da estrela do Al Nassr esteve em observação no hospital durante algumas horas e regressou a casa no mesmo dia.