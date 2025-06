Um sobreaquecimento no quadro elétrico de um café localizado na Avenida das Madalenas, freguesia de Santo António, no Funchal, mobilizou, na tarde deste sábado, 14 operacionais e cinco viaturas dos Bombeiros Sapadores do Funchal.

O alerta foi dado por volta das 14h00, depois de ter sido detetado fumo intenso no interior do prédio onde funciona o estabelecimento. À chegada ao local, os bombeiros realizaram uma vistoria e confirmaram que a origem do problema estava no quadro elétrico do café, que apresentava sinais de sobreaquecimento.

A corporação procedeu à ventilação do espaço e à verificação de segurança do edifício. No local esteve também uma equipa da Empresa de Eletricidade da Madeira (EEM).

A situação causou, naturalmente, grande aparato no local.