Sem-abrigo recusa assistência após ser encontrado no chão de estacionamento

Um homem em situação de sem-abrigo recusou ontem à noite ser transportado para o hospital, alegando que apenas estava a dormir e não tinha solicitado qualquer ambulância.

Tudo aconteceu quando um cliente do McDonald’s de São Martinho detetou o homem deitado no chão, no interior do estacionamento daquele estabelecimento.

Preocupado com a possibilidade de se tratar de um problema de saúde, o cliente contactou a linha de emergência através do 112, que logo enviou meios de socorro para o local.

No entanto, à chegada dos meios de socorro, o homem explicou que não precisava de assistência pré-hospitalar ou médica, pois apenas pretendia dormir naquele local, como faz habitualmente.

Perante a recusa de transporte, a ambulância regressou ao quartel sem realizar qualquer encaminhamento.