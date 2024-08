SANAS regista 259 ocorrências em julho

O SANAS Madeira, em comunicado, revela que, no mês de julho, os Nadadores Salvadores Profissionais contabilizaram um total de 259 ocorrências.

Entre o dia 1 e dia 30 de julho destaca-se a paragem cardiorrespiratória revertida no local, a obstrução de via aérea numa criança de 4 anos, as múltiplas feridas ligeiras e a uma maior incidência na necessidade de assistência à faixa etária dos jovens adultos (entre os 18 e os 30 anos).

Fique a par dos dados descortinados:

Número de ocorrências: 259

Idade das vítimas: 68 na faixa etária dos 18 aos 30 (26%)

Tipo: 179 ocorrências Feridas Ligeiras (69%)

Local da Ocorrência: 108 ocorrências no Mar (42%)