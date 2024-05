O SANAS, através de uma embarcação afeta à Estação de Salva-Vidas (ESV) de Santa Cruz, prestou, ontem à tarde, auxílio a um veleiro de bandeira alemã impossibilitado de concluir a sua deslocação até ao destino final dado o vento fraco.

Em direção ao Funchal, a embarcação pediu auxílio através de uma chamada VHF16 com prefixo ‘Pan Pan’, colocando em prontidão a ESV supramencionada.

Na chegada ao local, um elemento da tripulação do SANAS103 foi a bordo e conseguiu, de forma provisória, restituir as capacidades de propulsão do veleiro que, posteriormente, seguiu com acompanhamento da embarcação salva-vida até porto seguro, seis horas depois até a Marina do Funchal, tal como informação esta associação de socorro no mar.