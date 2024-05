O polo de inovação digital da Região, ‘Smart Islands Hub’, promove no próximo dia 22 de maio um workshop em ‘Modelos de Negócios de Economia Circular’, no auditório do Colégio dos Jesuítas, às 09h00.

Tal como esclarece uma nota de imprensa, a iniciativa tem como objetivo abordar o universo da economia circular e a forma como as empresas/instituições públicas podem otimizar os seus recursos por forma a tornarem-se mais eficientes.

No turno da manhã irá decorrer a sessão ‘Circular Connect - Um Guia Circular para as Empresas’, orientada por Gonçalo Sá e Tiago Oliveira, do Cecolab.

Esta sessão irá abordar a criação de planos de inovação ecológica para a aceleração da transformação digital e sustentabilidade, quer de empresas, quer de entidades públicas.

Durante a tarde, serão apresentados ‘Modelos de Financiamento de Economia Circular’, com a participação de Cláudia Nóbrega (DRAAC), de João Zambujal de Oliveira (Universidade da Madeira), Alexandra Fernandes (ARDITI) e Duarte Freitas (IDE).

“Pretende-se nesta sessão desvendar a importância do financiamento para a viabilização de projetos circulares, mostrar um panorama geral dos diferentes modelos de financiamento e apresentar alguns dos programas disponíveis”, acrescenta a mesma nota.

A participação no evento é gratuita, mas carece de inscrição prévia na página do evento.