SANAS Madeira salvou três vítimas críticas no mar em fevereiro

O SANAS Madeira realizou cinco operações de socorro no mar da Madeira durante o mês de fevereiro, todas ativadas para missões de Busca e Salvamento (SAR).

De acordo com a Associação de Socorro no Mar, a entidade assistiu três vítimas em estado crítico, num total de 4,7 horas de operações de resgate. Durante essas missões, as tripulações percorreram 58 milhas na Zona Marítima da Madeira.

Na mesma publicação, o SANAS Madeira adiantou que, desde o início de 2025, já realizou 14 missões de busca e salvamento, prestando assistência a quatro vítimas em estado crítico. No total, as operações envolveram 20,2 horas de missão e 160 milhas navegadas pelas embarcações de salvamento da instituição.

Em comparação a 2024, já foram realizadas 14 operações de resgate e socorro no mar, são mais 10 (250%) de missões realizadas pelas equipas do SANAS.