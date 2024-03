O SANAS Madeira evitou, esta tarde, que uma embarcação acabasse por ir ao fundo. “Ao início do dia de hoje foi constatada uma embarcação que, por danos causados no casco devido aos embates repetidos no cais de abrigo do Porto Moniz, encontrava-se com um rombo na alheta de bombordo”, anuncia a Associação de socorro no Mar na sua página oficial.

A rápida intervenção “dos tripulantes da estação Salva-Vidas (ESV) Porto Moniz, que contaram com o reforço de uma viatura e equipa da ESV Santa Cruz, impediram maiores e mais gravosas consequências à embarcação que já possuía uma quantidade considerável de água a bordo”, continua, a mesma publicação.

Após “esgotar-se a água, procedeu-se ao fecho da brecha do casco e ao reajuste das defensas de forma a proteger a zona fragilizada”, finalizou.