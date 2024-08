Nos primeiros sete meses de 2024 o SANAS Madeira esteve envolvido num total de 74 missões, assistiu 15 feridos ligeiros, resgatou sete vítimas críticas e navegou mais de 1350 milhas náuticas num total de 287 horas em missão.

Uma nota de imprensa realça os navegadores que “por motivos de avaria foram rebocados ou acompanhados até porto seguro, os acompanhantes que foram transbordados juntamente com os feridos ligeiros nas diversas evacuações efetuadas e o acréscimo das forças de emergência pré-hospitalar embarcadas, um número que já atinge as 105 pessoas a bordo das embarcações salva-vidas da Associação Madeirense para Socorro no Mar em 2024.”

Confira os dados do SANAS Madeira:

Busca e Salvamento (SAR)

Número de missões: 35

Horas em navegação: 51,4 horas

Milhas náuticas percorridas: 482,5 Mn

Acompanhantes: 25

Auxiliados: 23

Bombeiros embarcados: 35

Feridos ligeiros: 15

Serviços com a colaboração dos Corpos de Bombeiros: 8 serviços

Resgates críticos: 7

Fatalidades: 1

Desaparecidos: 0

Apoios a atividades lúdico desportivas

Número de missões: 38

Horas em navegação: 236,3 horas

Milhas náuticas percorridas: 869,1 MN

Número de indivíduos a quem se garantiu segurança: 1383

Número de atletas auxiliados: 30

Número de atletas recolhidos: 11

Total:

Número de missões: 74

Horas em navegação: 287,7 horas

Milhas náuticas navegadas: 1351,6 Mn

Número de tripulantes empenhados: 243 tripulantes

Número de embarcações empenhadas: 79