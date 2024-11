SANAS auxiliou e rebocou veleiro com 5 tripulantes

O SANAS 103 foi acionado esta tarde para auxiliar um veleiro com cinco tripulantes a bordo que enfrentava dificuldades, apesar do aviso de mau tempo (sinal 6) em vigor, informou o SANAS Madeira.

”O pedido de ajuda chegou diretamente ao Centro de Salvamento Costeiro no início da tarde, reportando problemas no propulsor da embarcação e risco de encalhe na zona do Garajau”, descreve o comunicado.

De imediato, foi mobilizada a embarcação salva-vidas da Estação de Santa Cruz para evitar a aproximação do veleiro à linha de costa. Após garantir o “bem-estar dos tripulantes, foi passado um cabo para rebocar a embarcação até à Marina do Funchal”, onde chegaram em segurança, conclui a publicação do SANAS no Facebook.