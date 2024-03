Resgate de quarto cão deu trabalho e foi aplaudido, veja as fotos

A equipa de resgate dos Bombeiros Voluntários Madeirenses conseguiu retirar ‘são e salvo’ o quarto cão que vagueava na Ribeira de Santa Luzia. O animal, de grande porte, deu luta aos operacionais, mas acabou por ceder.

A operação suscitou o interesse de muitos transeuntes, que não hesitaram em parar para acompanharem o trabalho dos bombeiros, sobretudo nesta reta final em que o cão se manifestou amedrontado e ofereceu resistência. No fim, aplaudiram efusivamente o desenlace do salvamento.

Conforme o JM Online noticiou, os bombeiros realizaram uma aturada operação de resgate na referida ribeira que atravessa o Funchal. Os animais terão sido avistados inicialmente na zona da Fundoa.

Um outro cão, que já estava morto há algum tempo, também foi retirado, junto à ponte do Bettencourt, junto ao Bazar do Povo.

Os serviços camarários ligados à causa animal acompanharam o trabalho dos bombeiros e encaminharam os cães para o canil. Desconhece-se a origem dos bichos. Entre as pessoas, havia quem lamentasse o abandono de animais.

Vejas as fotos do resgate do último animal.