Queda num restaurante do Lido provoca ferimentos numa cliente

    Uma ambulância foi ativada para prestar socorro mas acabou por voltar ao quartel.
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
08 Fevereiro 2026
19:16

Uma mulher foi, neste domingo, assistida num restaurante da Promenade do Lido, no Funchal, depois de sofrer uma queda aparatosa que lhe provocou ferimentos no maxilar inferior, apurou o JM.

A vítima encontrava-se a almoçar com amigos e familiares quando ocorreu o incidente. Segundo foi possível apurar, estaria aparentemente sob o efeito de álcool no momento da queda, o que levou à ativação dos meios de socorro para o local.

Numa primeira fase, a mulher foi assistida pela equipa do próprio restaurante, seguindo-se a intervenção de uma equipa de emergência pré-hospitalar. Apesar dos ferimentos visíveis na zona do queixo, a vítima recusou ser transportada para o hospital, mesmo após a insistência dos socorristas, optando por permanecer no local.

