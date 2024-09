Uma cidadã estrangeira morreu esta tarde, vítima de queda, quando fazia a levada do Caldeirão Verde.

A informação foi confirmada ao JM pelo comandante dos Bombeiros Voluntários de Santana que não soube avançar, para já, a nacionalidade da turista, nem a idade.

A queda terá ocorrido de uma altura de cinco metros, na Ponte do Rochete.

O alerta foi dado entre as 14h00 e as 15h00 e os bombeiros estavam ainda no local.