PSP trava agressão entre vizinhas no Bairro da Nazaré

A Polícia de Segurança Pública (PSP) foi chamada, ontem, a uma residência situada na Rua da Venezuela, no Bairro da Nazaré, para colocar fim a uma rixa entre vizinhas.

De acordo com fonte policial, a situação agravou-se quando duas mulheres envolveram-se em agressões físicas, resultando numa delas ferida e necessitando de assistência no Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde chegou numa viatura de socorro.

A causa da altercação não é conhecida, mas a desordem levou outros moradores a queixarem-se do barulho e a solicitarem a presença das autoridades.

Uma equipa de emergência pré-hospitalar foi igualmente acionada, prestando os primeiros socorros no local antes de transportar a vítima para o hospital. Segundo fonte hospitalar, os ferimentos eram ligeiros e não obrigaram a internamento.