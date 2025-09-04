MADEIRA Meteorologia
PSP trava agressão entre vizinhas no Bairro da Nazaré

    Polícia foi chamada ao Bairro da Nazaré para resolver briga entre vizinhas. DR
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
04 Setembro 2025
14:35
Comentários

A Polícia de Segurança Pública (PSP) foi chamada, ontem, a uma residência situada na Rua da Venezuela, no Bairro da Nazaré, para colocar fim a uma rixa entre vizinhas.

De acordo com fonte policial, a situação agravou-se quando duas mulheres envolveram-se em agressões físicas, resultando numa delas ferida e necessitando de assistência no Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde chegou numa viatura de socorro.

A causa da altercação não é conhecida, mas a desordem levou outros moradores a queixarem-se do barulho e a solicitarem a presença das autoridades.

Uma equipa de emergência pré-hospitalar foi igualmente acionada, prestando os primeiros socorros no local antes de transportar a vítima para o hospital. Segundo fonte hospitalar, os ferimentos eram ligeiros e não obrigaram a internamento.

