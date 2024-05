O Comando Regional da Madeira da PSP informou, hoje, que, ontem, procedeu ao resgate de um cidadão do sexo masculino com 78 anos natural e residente no Porto Santo.

Após ter recebido a informação de que o idoso não era visto desde o início da tarde e que o mesmo padece da doença de Alzheimer, foi montado um dispositivo policial no sentido de localizá-lo.

Após várias diligências, juntamente com familiares, por volta das 19H30, foi possível avistar o septuagenário a tentar descer por uma zona bastante ingreme e com piso extremamente escorregadio, estando em perigo de vida e existindo risco iminente de queda, denotando encontrar-se desorientado.

Perante o perigo iminente para a vida do cidadão e o desespero dos familiares que presenciavam a situação aflitiva do idoso, um dos Polícias envolvidos detentor de formação especifica iniciou a subida por um local onde as condições do terreno, por ser arenoso e íngreme, dificultaram bastante a missão, tendo logrado alcançar o idoso colocando-o numa posição de segurança e posteriormente a sua extração do local com auxílio de outros Polícias, Bombeiros e ainda de dois familiares.

O cidadão foi transportado ao Centro de Saúde do Porto Santo, ficando em observação por apresentar ferimentos ligeiros. A Polícia de Segurança Pública disponibiliza gratuitamente a pulseira ‘ESTOU AQUI ADULTOS’, é constituída por uma fita de tecido em cor mate e por uma chapa metálica com um código alfanumérico e a inscrição ‘Call/Ligue 112’, pessoal e intransmissível. Para adquirir uma pulseira deverá fazer o registo prévio e, em seguida, deslocar-se à Esquadra escolhida para levantar e validar a mesma.