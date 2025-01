A Polícia de Segurança Pública registou 169 infrações rodoviárias nas estradas da Região, durante a campanha ‘Ao volante, o telemóvel pode esperar’, que decorreu entre os dias 14 e 20 de janeiro.

De acordo com o comando regional da PSP da Madeira, foram fiscalizados 1.256 veículos, sendo que, entre as 169 infrações, foram registadas 12 por uso indevido do telemóvel durante a condução, 11 por falta de cinto de segurança, 13 por falta de inspeção periódica obrigatória, 11 por falta de seguro e seis por condução sob o efeito do álcool.

Registaram-se ainda 19 detenções por crimes rodoviários, relacionados com álcool, falta de habilitação e desobediência.