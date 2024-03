A PSP deteve um jovem de 22 anos de idade, residente no concelho de Câmara de Lobos, pela prática de um crime de posse de arma proibida e ainda haxixe, no decurso de uma ‘operação STOP’.

“Durante uma operação de fiscalização rodoviária, ocorrida na noite do dia 8 de março, sexta-feira, no concelho de Câmara de Lobos, onde a Polícia de Segurança Pública fiscalizou diversas viaturas e os seus ocupantes, foi possível surpreender o cidadão suprareferido na posse de produto estupefaciente suspeito de ser haxixe e de uma arma branca (catana) com mais de 30 cm de lâmina, dissimulada entre artigos de vestuário, lê-se em comunicado de imprensa emanado por parte do Comando Regional desta força de segurança.

“Dada a existência de flagrante delito de factos tipificados como crime de posse de arma proibida, o cidadão suspeito foi detido, constituído arguido e aplicada a medida de coação de Termo de Identidade e Residência, sendo notificado para ser presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial do Funchal, onde decorrerão os inerentes trâmites legais”, informou ainda a PSP, explicando que “a arma branca bem como o produto estupefaciente foram apreendidos e remetidos ao Tribunal à ordem do processo”.

O Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública aproveitou esta comunicação para “alertar a todos os cidadãos que a posse de armas brancas fora do contexto legal para a sua utilização pode constituir crime, devendo as pessoas se abster de transportar as mesmas, seja em sua posse ou no interior do seu veículo”.