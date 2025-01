De acordo com o balanço da PSP sobre a sinistralidade rodoviária na Região entre o dia 3 e o dia 9 de janeiro, ocorreram 65 acidentes, que resultaram em 14 feridos ligeiros. Ao nível da criminalidade rodoviária, a PSP deteve 15 pessoas, nove das quais por condição de veículo em estado de embriaguez, duas por condução de veículo sem habilitação legal, três por recusa em efetuar à provas estabelecidas para a deteção de substâncias psicotrópicas e um por desobediência/ veículo apreendido.

No que à sinistralidade diz respeito, do total das 65 ocorrências, duas foram atropelamentos, 46 colisões, 14 despistes e três ‘Outros’.

Foi no Funchal, com 27 sinistros, que ocorreram o maior número, seguindo-se Santa Cruz (14), Câmara de Lobos (7), Ribeira Brava (6), Calheta e Machico com 4 ocorrências em cada município, Ponta do Sol (2) e Porto Moniz (1).