A Proteção Civil Regional confirmou há instantes, em comunicado, que o incêndio com origem na Ribeira Brava continua ativo e já atingiu a zona serrana do Jardim da Serra, no concelho de Câmara de Lobos.

Para o local, adianta a mesma fonte, “foi mobilizado um veículo ligeiro de combate a incêndios com 3 operacionais, adstrito aos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, para efeitos de manutenção de uma vigilância ativa e monitorização da projeção do fogo”.

De acordo com o comunicado, a propagação do incêndio ao concelho vizinho ocorreu porque o fogo lavrava em zona de difícil acesso impossibilitando a intervenção dos meios terrestres.

Os meios terrestres manter-se-ão no teatro de operações em vigilância permanente, com o objetivo de intervir, estrategicamente, nos locais onde aqueles meios poderão combater as chamas, acrescenta a Proteção Civil.

A mesma entidade salvaguarda que os Bombeiros e elementos afetos ao IFCN têm encetado todos os esforços para o combate às chamas, dificultado pelas temperaturas altas, humidade relativa muito baixa e vento forte.

“O SRPC, IP-RAM agradece o trabalho excecional de todas as equipas que estão no combate a este incêndio que teima em não dar tréguas”, conclui assim o comunicado.