Proteção Civil alerta para risco de inundações e pede precaução à população

António Nunes, presidente do Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC), revelou esta tarde que foi recomendada “a todos os serviços municipais de proteção civil a limpeza de todos os sistemas de escoamento de águas, de forma a evitar eventuais inundações”. A declaração foi feita em entrevista à rádio JM/FM, na frequência 88.8. Segundo o responsável pelo SRPC, a chuva deverá cair “com maior intensidade entre as 21 horas e a meia-noite, período em que se prevê a maior concentração de precipitação”.

Com o aviso laranja a entrar em vigor às 21 horas, os bombeiros também foram alertados para estarem em prontidão máxima. “Foram instruídos a responder de forma imediata a todas as solicitações que possam surgir”, afirmou. Adicionalmente, as equipas que estavam previamente dedicadas ao combate a incêndios foram redirecionadas para intervir em possíveis ocorrências relacionadas com a chuva intensa”.

António Nunes apelou à prudência dos cidadãos, deixando recomendações claras: “O que aconselhamos é que as pessoas permaneçam em casa. Conduzir à noite, com visibilidade reduzida e em estradas que podem estar inundadas ou apresentar lençóis de água, torna a situação muito mais perigosa. Saiam apenas em casos de extrema necessidade.”

O presidente do SRPC recordou ainda os desafios enfrentados com a depressão Óscar, em junho passado, e destacou que as medidas implementadas pelo Governo Regional da Madeira após a tragédia de 20 de fevereiro de 2010 têm demonstrado resultados positivos. “Isso dá-nos alguma tranquilidade, mas não podemos baixar a guarda”, sublinhou.