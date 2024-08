Proprietário recupera viatura furtada nas Eiras

Uma viatura, de marca Autobianchi, foi furtada, na zona das Eiras, no Caniço, no passado dia 9, conforme noticiou aqui o JM.

Entretanto, o proprietário entrou, esta tarde, em contacto com o Jornal, para informar que o veículo foi encontrado, ontem, na Rua da Pedra Sina.

Ao recuperar o carro, o dono apercebeu-se de sujidade no interior do automóvel, no entanto, não se deparou com outros danos percetíveis.