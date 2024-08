Uma viatura, de marca Autobianchi, foi furtada, na zona das Eiras, no Caniço.

O proprietário do veículo, de cor amarela e matrícula MD.80.46, Ricardo Faria, deu conta ao JM que, esta manhã, ao sair de casa para ir fazer análises, apercebeu-se que o carro não estava no estacionamento, abaixo da sua casa, onde o tinha deixado.

O furto poderá ter acontecido durante a noite ou mesmo ao início da manhã e o proprietário apela a quem tomar conhecimento do paradeiro da viatura que informe as autoridades ou o próprio através do contacto 927667757.