O Corpo de Polícia Florestal identificou, na zona das Aboboreiras, perímetro florestal do Poiso, o condutor de uma viatura todo-o-terreno que se encontrava fora da estrada, em área de natureza florestal, a fazer “piões”, danificando o local.

De acordo com uma nota divulgada, “esta é uma zona que é utilizada como zona de lazer e zona de pasto do rebanho de ovelhas ordenado existente nas Serras do Poiso”.

O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) alerta que “comportamentos como este, em qualquer área florestal e/ou protegida, são puníveis legalmente”.

O expediente contraordenacional segue agora os seus trâmites processuais.