A Autoridade Marítima Nacional, através do Capitão do Porto e Comandante-local da Polícia Marítima do Funchal, coordenou o resgate de um homem de 42 anos, de nacionalidade polaca, que se encontrava em dificuldades junto à praia do Seixal, na ilha da Madeira.

De acordo com comunicado, na sequência de um alerta recebido ontem, dia 12 de outubro, pelas 18h39, através da mulher da vítima, a informar que o homem teria ido praticar a atividade de snorkeling, não tendo regressado, foram de imediato iniciadas buscas, coordenadas pelos Capitão do Porto e Comandante-local da Polícia Marítima do Funchal, por uma equipa de Sistemas Aéreos Não-Tripulados do Comando Operacional da Madeira, e por terra pelos elementos do Comando-local da Polícia Marítima do Funchal e dos Bombeiros Voluntários de São Vicente.