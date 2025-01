Pedras na estrada condicionam trânsito nas zonas altas da Ribeira Brava

Uma equipa dos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol foi mobilizada há pouco para remover pedras da estrada resultantes de uma pequena derrocada na zona do Espigão, nas zonas altas da Ribeira Brava.

O pequeno deslizamento de terras deixou pedras espalhadas na via, representando um risco para os automobilistas. A estrada estava condicionada à circulação e ficou parcialmente encerrada enquanto decorriam os trabalhos de limpeza.

Segundo apurou o JM junto de fontes dos bombeiros, o alerta foi dado pelo presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol, que se encontrava a percorrer a estrada no momento do incidente.

Neste momento, os bombeiros continuam no local a remover os detritos e assegurar as condições de segurança para a segurança de quem circular naquela via.