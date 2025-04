Uma passageira, cuja idade não foi possível apurar, foi evacuada esta tarde do navio de cruzeiro Celebrity Apex, que se encontra atracado no Porto do Funchal.

Segundo apurou o JM, a mulher sentiu-se mal a bordo e recebeu assistência médica no centro médico do navio. No entanto, a vítima teve de ser encaminhada para terra para a realização de exames complementares.

A evacuação foi realizada com o apoio da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP), tendo a passageira sido transportada para o Hospital Privado da Madeira.