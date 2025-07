A equipa de nadadores salvadores profissionais do SANAS Madeira registou 125 ocorrências em junho, o primeiro mês da época balnear de 2025, o que representa um aumento de 60% face ao mesmo período do ano passado. Os dados referem-se à vigilância em 12 praias e 14 postos de praia, assegurada diariamente por 26 nadadores salvadores, de um total de 42 operacionais.

De acordo com nota de imprensa, as ocorrências mais frequentes dizem respeito a feridas ligeiras, com 78 registos (62%). O mar foi o principal local de incidentes, concentrando 45% das situações (57 ocorrências). A faixa etária entre os 18 e os 30 anos foi a mais atingida, com 48 vítimas, o que corresponde a 38% do total.

O comandante Angelo Abreu atribui este aumento a uma conjugação de fatores, afirmando que “com um maior contingente e com responsabilidade de vigilância em mais praias, constatou-se um aumento substancial do número de ocorrências quando em comparação com o mesmo período do ano passado”. “A procura pelo nosso mar, a qualidade da nossa água e os excelentes acessos facilitam ao usufruto do meio aquático”, referiu ainda em comunicado de imprensa.

Entre as ocorrências registadas em junho, destaca-se um caso de pré-afogamento sem perda de consciência e seis casos de queimadura por água-viva. O comandante realça ainda “as múltiplas feridas ligeiras e uma maior incidência na necessidade de assistência à faixa etária dos jovens adultos”.

Sobre as feridas ligeiras, explicou que “devem-se, maioritariamente, a banhistas que são apanhados desprevenidos no momento de saída da água, aos mais jovens com as suas brincadeiras no solário e nos acessos à água e ainda àqueles que, apesar dos avisos, efetuam ingressões por zonas identificadas como não seguras e que acabam por sofrer consequências físicas desses atos”.

Com a chegada dos meses de maior afluência às praias, Angelo Abreu alertou para a importância da prevenção. “Foi solicitado uma ainda maior atenção à prevenção efetuada pelos Nadadores Salvadores para que se possa, antes de mais, garantir a inexistência de vítimas mortais e assegurar que se consegue controlar o número de ocorrências em meses de elevada presença de banhistas nas praias”, lê-se ainda nas suas declarações

Por fim, reforça o apelo à segurança, aconselhando os banhistas a “aproveitem as excelentes condições que a Região Autónoma da Madeira tem no que concerne ao seu mar, sempre em locais vigiados e seguindo os conselhos dos nadadores salvadores”.