Um sismo de magnitude 2.7 na escala de Richter foi registado ao fim desta manhã, pelas 10h41 com epicentro a 10 km de profundidade.

De acordo com informação recolhida pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), este abalo ocorreu na plataforma continental que liga a ilha da Madeira ao monte submarino Tore.

Tudo indica que o mesmo não tenha sido sentido pela população.

Recorde-se que ontem, 28 de setembro, as estações da Rede Sísmica do Arquipélago da Madeira registaram pelas 11h17 um sismo de intensidade 2.2 na Escala de Richter. O sismo localizou-se a sudeste das Desertas e com epicentro a 27km de profundidade.

No dia 26 de setembro, outro abalo foi sinalizado, mas a norte do Porto Santo. Foi registado pelas 6h14 numa escala de 2.0 (Richter), e a 10 km de profundidade.