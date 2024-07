No final do primeiro mês de vigilância balnear pelos Nadadores Salvadores Profissionais nas praias à responsabilidade do SANAS Madeira, contabilizaram-se 79 ocorrências.

De acordo com um comunicado enviado à redação, entre o dia 1 e dia 30 de junho, o SANAS destaca as seguintes ocorrências: uma paragem cardiorrespiratória revertida no local; um membro superior fraturado; as múltiplas feridas ligeiras e a uma maior incidência na necessidade de assistência à faixa etária dos jovens adultos (entre os 18 e os 30 anos).

Marcando presença em 11 praias e contabilizando 13 postos, a entidade deixa ainda um agradecimento a toda a equipa que diariamente, com a orientação do Nadador Salvador Coordenador, “desempenha com empenho, competência e persistência a tarefa de vigilância e assistência de todos aqueles que escolhem uma praia com vigilância SANAS Madeira, honrando o lema: Praia SANAS, Praia Segura!”.

Conheça mais dados sobre estas ocorrências:

Número de ocorrências: 79

Idade das vítimas: 27 na faixa etária dos 18 aos 30 (34%)

Tipo: 54 ocorrências Feridas Ligeiras (68%)

Local da Ocorrência: 27 ocorrências no Mar (34%)