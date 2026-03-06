Mulher socorrida após sentir-se mal nos CTT da Avenida Zarco

Uma mulher de 64 anos sentiu-se mal ao início da tarde desta sexta-feira, nas instalações dos CTT situadas na Avenida Zarco, no Funchal, o que motivou a mobilização de meios de socorro.

Após o alerta dado para o 112, foi acionada uma equipa de emergência da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP), que se deslocou rapidamente ao local para prestar assistência. À chegada dos socorristas, a vítima apresentava-se muito nervosa e ansiosa, tendo sido prontamente assistida.

Depois de socorrida no local, a mulher foi transportada de ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde deu entrada no serviço de urgência para avaliação médica.

Antes da chegada da equipa de socorro, a vítima foi inicialmente auxiliada por dois funcionários do Governo Regional (GR) que se encontravam nas proximidades e que, perante a situação, prestaram os primeiros cuidados e alertaram de imediato os meios de socorro.