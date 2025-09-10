Mulher corre sério risco de vida após despiste violento (com foto e vídeo)

O acidente no Muro da Coelha ainda provocou outro ferido. Tudo indica que se trata de um casal, com idade aproximada de 65 anos.

Uma mulher encontra-se em risco de vida no Hospital na sequência de um acidente ocorrido esta tarde no Muro da Coelha, onde uma viatura embateu contra uma parede. O homem que seguia na mesma viatura ficou encarcerado.

Foram os tripulantes de uma ambulância de transportes não urgentes que assistiram ao acidente e prestaram a primeira assistência no local, retirando a mulher do interior do carro, numa altura em que se encontrava em paragem cardiorrespiratória devido aos ferimentos sofridos no embate.

Posteriormente, a vítima foi socorrida pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM), que compareceram no local com três viaturas — duas ambulâncias e uma viatura de desencarceramento. Os ferimentos da mulher eram graves e ela foi transportada em estado crítico, mas entrou sem sinais vitais no hospital, já que eram realizadas manobras de reanimação. Fontes do JM avançam que a vítima poderá não ter resistido aos ferimentos, informação que ainda não foi oficialmente confirmada.