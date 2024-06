Motociclista provoca distúrbios de madrugada no Bairro da Nazaré

Os residentes da Rua da Venezuela e da Rua do Brasil, no Bairro da Nazaré, em São Martinho, estão indignados com os constantes distúrbios provocados por um motociclista na via pública.

O ensurdecedor ruído da aceleração do motociclo, mesmo parado, é uma situação regular durante a madrugada, facto que tem deixado a população da zona em angústia permanente.

Além do barulho provocado pelo motor da moto, os residentes temem pela insegurança, pois o motociclista faz daquelas artérias pistas de velocidade.

Ainda na noite passada, o protagonista dos altos ruídos voltou à localidade, entre as 4h30 e 5h00 da manhã, causando novos momentos de desassossego a quem se encontrava a descansar, tendo um residente alertado mesmo as autoridades policiais.