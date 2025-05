Motociclista hospitalizado após colisão no Funchal

Um homem de 49 anos ficou ferido na tarde desta quarta-feira, na sequência de uma colisão entre uma mota e um automóvel, ocorrida na Rua Padre Manuel Sancho de Freitas, nas imediações do Centro de Saúde de Santo António, no Funchal.

De acordo com informações apuradas pelo JM, a vítima, que conduzia a mota, queixava-se de dores na zona lombar. Foi prontamente assistida no local por operacionais dos Bombeiros Sapadores Funchal (BSF) e, posteriormente, transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde ficou internada no serviço de urgência.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) esteve no local e tomou conta da ocorrência.