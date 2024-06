Um homem de 35 anos ficou ferido, na madrugada do passado domingo, na sequência de um acidente de motorizada. O homem era o condutor e único ocupante da moto e não conseguiu evitar o despiste.

Segundo uma fonte hospitalar, a vítima ficou ferida nos membros inferiores, sendo devidamente socorrida e transportada de ambulância para o hospital Dr. Nélio Mendonça, onde deu entrada no serviço de urgências.

O acidente ocorreu na Avenida do Mar, no Funchal, onde compareceram as autoridades policiais e as equipas de socorro.