Motociclista ferido em despiste após evitar colisão com autocarro

    Ambulância da Cruz Vermelha realizou transporte da vítima de 25 anos para o hospital. PAULO GRAÇA
Paulo Graça

Jornalista

Data de publicação
22 Janeiro 2026
16:13

Um motociclista de 25 anos foi, ao início desta tarde, assistido devido a um acidente rodoviário e transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça numa ambulância da Cruz Vermelha Portuguesa, apurou o JM.

Segundo fonte da Proteção Civil, o acidente ocorreu nas imediações da Escola Bartolomeu Perestrelo, concretamente no Beco da Fonte, para onde foi também mobilizada uma brigada de trânsito da Polícia de Segurança Pública (PSP).

A vítima queixava-se de um traumatismo ligeiro no membro superior, ao nível do punho. Após receber os primeiros socorros no local, foi encaminhada para o serviço de urgência daquela unidade hospitalar.

De acordo com o relato do próprio motociclista aos profissionais de saúde, o despiste terá ocorrido na sequência de uma manobra para evitar a colisão com um autocarro, o que o levou a perder o controlo da motorizada.

