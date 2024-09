Morreram os dois jovens envolvidos no acidente de mota na Quinta Grande

Acabaram por morrer os dois ocupantes da mota que se terá despistado esta tarde no túnel da Quinta Grande.

As vítimas do acidente foram encontradas pelos bombeiros em estado considerado crítico, mas fonte da corporação apenas confirmou que as duas vítimas foram encaminhadas para o hospital.

Entretanto, fonte hospitalar revelou ao JM que as duas vítimas acabaram por não resistir aos ferimentos e morreram no hospital Dr. Nélio Mendonça.

Há instantes, o DN avançou com as idades do casal. O rapaz de 17 anos e uma rapariga de 16.

Apesar dos nossos esforços, o SESARAM não confirmou ou refutou as informações que foram sendo divulgadas ao longo da tarde.