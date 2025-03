No vídeo podemos ver a fúria das ondas, a entrar pelas piscinas naturais do Porto Moniz

São impressionantes as imagens que nos chegam do estado do mar na costa norte da Madeira. A forte agitação marítima já obrigou a várias intervenções na orla costeira, sobretudo na zona do Porto Moniz, nas piscinas e no porto de abrigo.

Apesar das restrições, muitos curiosos têm-se deslocado à área interditada, em busca da melhor fotografia. No entanto, com a aproximação do período crítico, as autoridades não têm facilitado. A Polícia Marítima e o SANAS mantêm uma vigilância constante no local, apurou o JM.