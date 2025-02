Mais um motociclista ferido em acidentes nesta quarta-feira

Um motociclista sofreu um acidente de viação esta quarta-feira, tornando-se a quarta vítima de acidentes com motas registados neste dia, tal como o JM tem fez referência ao longo da manhã.

Este último sinistro ocorreu ao início desta tarde, quando o condutor de uma motorizada se despistou na zona do Caminho dos Pretos, no Funchal, junto aos apartamentos do Palheiro Ferreiro. De acordo com informações apuradas pelo JM, a vítima sofreu ferimentos numa perna, havendo suspeitas de fratura.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários Madeirenses, que prestaram os primeiros socorros. Posteriormente, o motociclista foi transportado de ambulância para o hospital, onde ficou internado para avaliação e tratamento no serviço de urgências.