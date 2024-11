O presidente da Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria já esteve em contacto direto com os afetados pela derrocada na Azinhaga da Penha de França. Num post colocado na sua página de Facebook, Pedro Araújo aproveita a oportunidade para agradecer a uma moradora que alertou sobre a ocorrência, permitindo ao presidente da Junta accionar, de imediato, os meios, através do vice-presidente da Câmara, Bruno Pereira.

“Felizmente, os danos são apenas materiais, para além da via estar interrompida, situação que tentaremos repor logo que possível”, diz Pedro Araújo, que enaltece também a resposta da Autarquia do Funchal.