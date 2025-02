Junta de Freguesia do Caniçal assaltada durante a madrugada

A Junta de Freguesia do Caniçal anunciou esta quinta-feira que as suas instalações foram alvo de um assalto, que ocorreu durante a madrugada. Segundo uma nota publicada na sua página oficial de uma rede social, o furto teve lugar no posto de correio situado no edifício da Junta.

Assim que a situação foi detetada, as autoridades foram chamadas ao local e iniciaram a investigação. A Junta de Freguesia revelou que a Polícia de Segurança Pública (PSP) esteve presente para registar a ocorrência e que as “imagens captadas pelo sistema de videovigilância já estão a ser analisadas”. De acordo com a Junta, as gravações mostram um indivíduo suspeito, cuja identidade está a ser averiguada pelas autoridades.

No comunicado, a Junta de Freguesia do Caniçal apela à população para que reporte qualquer atividade suspeita que possa estar relacionada com este crime.