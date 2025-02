Jovens italianos lançam-se ao mar e mobilizam meios de socorro

O salva-vidas SANAS103 foi acionado ao início da noite deste domingo para uma ocorrência na Ponta de São Lourenço.

O alerta foi dado às 19h20 pelo Centro de Comando e Controlo do Centro de Salvamento Costeiro, após relatos de que dois jovens, do sexo masculino, de nacionalidade italiana e com cerca de 20 anos, haviam-se atirado ao mar na zona do Cais do Sardinha e nadado em direção à Ponta de São Lourenço, adianta o SANAS na sua página de uma rede social.

A operação de busca foi coordenada pelo Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal (MRSC Funchal), que solicitou o empenho da embarcação salva-vidas afeta à Estação Salva-Vidas de Santa Cruz.

Na mesma nota, ás 19h35, o SANAS103 já se encontrava a caminho do local para averiguar o paradeiro e o estado de saúde dos indivíduos, cujo paradeiro era desconhecido.

Poucos minutos depois, chegou a confirmação, via contacto telefónico, de que os dois jovens haviam regressado a terra pelos próprios meios e estavam ilesos.

“Atos irrefletidos, negligentes e despreocupados que, além da ativação de meios de socorro, colocam a vida em risco de forma leviana e inconsciente”.

O SANAS103 foi desmobilizado e retomou o seu estado de prontidão.