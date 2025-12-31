Jovem hospitalizado após agressão no Funchal

Um jovem de 19 anos foi hospitalizado na madrugada desta quarta-feira na sequência de agressões praticadas por indivíduos ainda não identificados, no Funchal. De acordo com o relato da vítima, os factos ocorreram na Avenida do Infante, nas imediações da Quinta Vigia.

O alerta foi dado pouco depois das agressões, tendo o jovem sido prontamente socorrido e transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça. À entrada no hospital, apresentava ferimentos sangrantes ao nível do couro cabeludo, resultantes das agressões sofridas. A vítima permaneceu durante algumas horas no serviço de urgência, onde recebeu tratamento médico.

As circunstâncias em que ocorreram as agressões estão a ser investigadas pelas autoridades policiais, que procuram agora apurar a identidade dos agressores e as motivações do ataque ao jovem.