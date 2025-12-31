MADEIRA Meteorologia
Jovem hospitalizado após agressão no Funchal

    Jovem hospitalizado após agressão no Funchal
    Jovem foi agredido esta noite na cidade do Funchal. SHUTTERSTOCK
31 Dezembro 2025
Um jovem de 19 anos foi hospitalizado na madrugada desta quarta-feira na sequência de agressões praticadas por indivíduos ainda não identificados, no Funchal. De acordo com o relato da vítima, os factos ocorreram na Avenida do Infante, nas imediações da Quinta Vigia.

O alerta foi dado pouco depois das agressões, tendo o jovem sido prontamente socorrido e transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça. À entrada no hospital, apresentava ferimentos sangrantes ao nível do couro cabeludo, resultantes das agressões sofridas. A vítima permaneceu durante algumas horas no serviço de urgência, onde recebeu tratamento médico.

As circunstâncias em que ocorreram as agressões estão a ser investigadas pelas autoridades policiais, que procuram agora apurar a identidade dos agressores e as motivações do ataque ao jovem.

