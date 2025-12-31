Jovem hospitalizado após agressão no Funchal

Um jovem de 19 anos foi hospitalizado na madrugada desta quarta-feira na sequência de agressões praticadas por indivíduos ainda não identificados, no Funchal. De acordo com o relato da vítima, os factos ocorreram na Avenida do Infante, nas imediações da Quinta Vigia.
O alerta foi dado pouco depois das agressões, tendo o jovem sido prontamente socorrido e transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça. À entrada no hospital, apresentava ferimentos sangrantes ao nível do couro cabeludo, resultantes das agressões sofridas. A vítima permaneceu durante algumas horas no serviço de urgência, onde recebeu tratamento médico.
As circunstâncias em que ocorreram as agressões estão a ser investigadas pelas autoridades policiais, que procuram agora apurar a identidade dos agressores e as motivações do ataque ao jovem.
A empresária mudou-se da Ucrânia para Portugal há mais de dez anos. Nessa altura, já possuía uma experiência diversificada — desde jornalismo e publicidade até pequeno empreendedorismo...
Mais de 250 operacionais estão mobilizados para garantir a segurança, a proteção civil e o socorro à população durante as festividades de Fim de Ano, independentemente...
Com largos milhares de pessoas a assistir ao espetáculo pirotécnico que marca a entrada num novo ano, são várias as opções de locais para assistir ao ‘show’...
A Câmara do Funchal acaba de informar que foi cancelada a iniciativa relativa ao primeiro mergulho do ano.
A ação estava prevista para acontecer durante...
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) atualizou esta quarta-feira os avisos meteorológicos para o último dia do ano, tendo em conta as previsões...
O candidato presidencial Luís Marques Mendes considerou hoje que o Governo agiu bem, mas tarde ao suspender o novo sistema europeu de controlo de fronteiras...
A Câmara Municipal do Porto Santo anunciou alterações na programação das festividades de Fim de Ano 2025/2026, na sequência dos avisos meteorológicos emitidos...
A Câmara Municipal do Funchal informou, em comunicado, que o espetáculo, de entrada livre, programado para hoje no Parque de Santa Catarina, no âmbito...
Tal como já havia sido anunciado, ontem, em conferência de imprensa, apesar das previsões de condições meteorológicas adversas, o espetáculo pirotécnico...
O Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Serviços e de Entidades com Fins Públicos anunciou hoje uma greve nacional de todos os trabalhadores da saúde,...
Um total de 125 suspeitos de terem planeado ataques para o Ano Novo pelo grupo terrorista Estado Islâmico foram hoje detidos na Turquia, dois dias após...