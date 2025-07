Jovem de 18 anos fica gravemente ferido num acidente de mota

Um jovem ficou gravemente ferido na tarde de ontem, após a mota em que seguia ter sofrido um acidente rodoviário. A vítima conduzia uma motorizada na Rua Campo do Andorinha, em Santo António, quando perdeu o controlo do veículo, acabando projetada contra uma parede e caindo de imediato ao chão, segundo relatou ao JM uma testemunha ocular.

As causas do acidente são, para já, desconhecidas. No local estiveram as equipas de socorro da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP), a equipa médica da EMIR e operacionais da PSP. Naturalmente, muitos curiosos quiseram ver tudo o que estava a acontecer.

O jovem apresentava vários traumatismos de alguma gravidade, bem como escoriações nos membros superiores e inferiores. Após receber os primeiros cuidados no local, foi transportado numa ambulância da CVP para o hospital, onde ficou internado no serviço de urgências.