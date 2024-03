O irmão de Micahal Kozek voltou à Madeira esta semana para procurar o seu familiar, mas o mistério permanece pelo cidadão polaco de 35 anos que desapareceu no dia 7 de julho de 2021 na serra da Calheta.

Christopher Kozek, o irmão mais novo do ultramaratonista, esteve na Madeira durante três semanas por altura do desaparecimento do irmão, mas acabou por regressar ao seu país.

Um ano mais tarde, voltou à Madeira em dezembro, tendo regressado à Suíça após algumas peripécias na Região, incluindo um internamento hospitalar.

Curiosamente, na semana em que desapareceu um casal francês nas serras de São Vicente, Christopher Kozek está na Madeira, onde chegou no passado sábado. Está hospedado num alojamento local daquele concelho e iniciou uma fase de buscas na Fajã da Areia. No entanto, alguma curiosidade nesta decisão, até porque o seu irmão terá desaparecido nas serras da Calheta.