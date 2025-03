O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) voltou a prolongar o período de aviso laranja devido à forte agitação marítima.

O aviso estará em vigor entre as 19 horas deste domingo, 9 de março, e as 09h00 de segunda-feira, 10 de março (amanhã). Durante este período, são esperadas ondas de noroeste com alturas entre 5 e 6 metros, podendo atingir um máximo de 11 metros.

Além disso, o IPMA emitiu um aviso amarelo para vento forte, válido entre as 18h58 e as 21h00 deste domingo, com rajadas de noroeste que podem alcançar os 80 km/h.

Para segunda-feira, entre as 09h00 e as 18h00, mantém-se o aviso amarelo para agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste com alturas entre 4 e 5 metros.

As autoridades recomendam precaução, especialmente junto à orla costeira.